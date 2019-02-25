Новые снегоходы для Арктики начали производить в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Русская механика" запустила в Ярославской области производство снегоходов нового поколения RM Vector 551i, оснащенных для работы в климатических условиях Арктики и Крайнего Севера. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь "Русской механики" Людмила Филиппова.

"Предприятие начало производство снегоходов нового поколения RM Vector 551i. Они способны работать в сложных климатических условиях Арктики и Крайнего Севера. Ранее Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил льготный заем на реализацию проекта", - сказала Филиппова.

ФРП предоставил "Русской механике" заем в размере 24,5 млн руб. на закупку оборудования, также 10,5 млн руб. компании предоставил Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области.

"Новый снегоход может перевозить людей и грузы по снежному бездорожью, преодолевая глубокий снежный покров, склоны, траншеи при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс пяти градусов. Способен развивать скорость до 105 км/ч", - уточнили журналистам в пресс-службе ФРП.

АО "Русская механика" - компания в Ярославской области. Предприятие производит снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы, которые используются в сельском и лесном хозяйстве, в сфере туризма, геологии, в традиционных отраслях коренных народов Крайнего Севера, а также в сфере безопасности и охраны.