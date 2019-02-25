"Метрострой" может построить участок большой кольцевой линии московского метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный подрядчик по строительству петербургского метрополитена - ОАО "Метрострой" - рассматривает возможность участия в конкурсе на строительство участка тоннеля большой кольцевой линии московской подземки протяженностью шесть км с применением тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) "Надежда", рассказал журналистам в понедельник генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров.

Однако окончательное решение об участии компании в конкурсе пока не принято, уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Сейчас мы рассматриваем возможность выхода на московский конкурс по строительству [большой] кольцевой ветки метро. Наш десятиметровый щит сейчас же остался. Мы же первые построили десятиметровый тоннель. У них [в Москве] не хватает оборудования из-за жестких сроков, и участок протяженностью шесть км они просят нас сделать. Мы подготовили коммерческое предложение", - отметил он.

Александров не раскрыл начальную стоимость конкурса. "Окончательное решение об участии компании в конкурсе пока не принято", - сказали ТАСС в пресс-службе ОАО "Метрострой". Комментарием генерального подрядчика строительства московского метро АО "Мосинжпроект" ТАСС пока не располагает.

По словам генерального директора "Метростроя", стоимость транспортировки ТПМК уже рассчитана, также согласован маршрут доставки. "Либо мы дадим свой щит с привлечением сотрудников из других предприятий, либо направим своих рабочих", - добавил Александров.

Тоннелепроходческий щит "Надежда" использовался при строительстве станций метро "Беговая" и "Новокрестовская". "Метрострой" приобрел ТПМК у немецкого производителя Herrenknecht AG в 2013 году за €23 млн. Щит "Надежда" начали использовать в январе 2014 года, когда в Санкт-Петербурге началось строительство первого в России двухпутного тоннеля Фрунзенского радиуса метро (длиной 3,7 км) на участке от станции "Проспект Славы" до станции "Южная", в котором поезда будут ходить во встречных направлениях. По данным московских властей, большую кольцевую линию планируется ввести к 2023 году. На ветке протяженностью 70 км разместится 31 станция.