Мантуров рассказал о зарплатах в автомобильной промышленности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заработная плата на предприятиях автопрома выше, чем в других обрабатывающих отраслях промышленности, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров президенту РФ Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

Президент поинтересовался у министра, является ли 41 тыс. рублей средней месячной зарплатой в отрасли автомобилестроения.

"Да, если брать автопром, то она выше, чем по обработке (в обрабатывающих отраслях промышленности - прим. ТАСС) в целом. Если у нас средняя - 38 тыс., то в автопроме выше", - рассказал Мантуров.

По данным Минпромторга, в 2018 году впервые в автомобильной промышленности был отмечен рост занятости. Так за январь - ноябрь 2018 года среднесписочная численность работников отрасли составила 290,2 тыс. человек, что на 0,7%, больше чем в аналогичном периоде 2017 года. При этом средняя заработная плата в сопоставляемые периоды выросла на 9,3%, с 37,7 тыс. рублей, до 41,1 тыс. рублей.

Говоря о действующих в 2018 году программах господдержки, Мантуров отметил, что успешными были программы предоставления скидки (до 25% от стоимости автомобиля) в рамках льготного автокредитования на Дальнем Востоке. Это позволяет постепенно замещать праворульные подержанные импортируемые машины на автомобили российского производства, заверил министр.