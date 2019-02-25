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Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 0,11%

При этом стоимость зимнего дизтоплива снизилась на 0,24%

ТАСС, 25 февраля. Стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 25 февраля выросла на 0,11% по сравнению с показателем 21 февраля, до 42,705 тыс. рублей за тонну, следует из материалов биржи.

Цена Аи-92 стала выше на 0,6% и составила 41,774 тыс. рублей за тонну. Стоимость зимнего дизтоплива снизилась на 0,24%, до 47,017 тыс. рублей, а межсезонного - на 0,43%, до 46,746 тыс. рублей за тонну.

Цена на мазут в ходе торгов снизилась на 1,15%, до 19,611 тыс. рублей за тонну.

Объемы торгов в секции нефтепродуктов выросли на 12,16%, до 82,9 тыс. тонн, а в денежном выражении - на 13,89%, до 3,42 млрд рублей.

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