Российские банки в январе увеличили прибыль в 3,7 раза

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора РФ в январе 2019 года составила 264 млрд рублей, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, говорится в материалах ЦБ РФ.

"На балансовые показатели финансового результата текущего года серьезное влияние оказали изменения в подходах учета отдельных операций", - отметил регулятор.

Рентабельность активов по банковскому сектору в январе 2019 года не изменилась по сравнению с концом 2018 года и составила 1,5%.

Кроме того, отмечают в ЦБ, в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: в январе 2019 года прибыль в размере 286 млрд рублей показали 359 кредитных организаций (75% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 февраля 2019 года), убыток в размере 21 млрд рублей - 109 банков.

По итогам 2018 года прибыль российских банков выросла в 1,7 раза и достигла 1,345 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель

Совокупный кредитный портфель российских банков снизился за январь 2019 года на 1,39 трлн рублей, или на 1,1%. отметили также в ЦБ.

"Снижение совокупного кредитного портфеля (включая приобретенные права требования и межбанковские кредиты) за месяц составило 1,39 трлн рублей, или 1,1%. Из этой суммы 1 трлн рублей пришлось на переоценку и корректировки, связанные со сближением российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО", - отмечается в документе.

При этом, без учета корректировок и переоценки, основные составляющие кредитного портфеля выросли, подчеркнули в ЦБ.

Также в январе сохранилась сложившаяся в 2018 году тенденция к росту корпоративного - в первую очередь рублевого - и розничного портфелей: объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 0,8%, физическим лицам - на 1,3%. Вместе с тем доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле сократилась за январь 2019 года на 1,6 п. п. , до 27,2%. В розничном кредитном портфеле доля валютных кредитов в январе не изменилась и на отчетную дату составила 0,7%.

"Межбанковские кредиты (МКБ), предоставленные резидентам, выросли за месяц на 1,9%. Более существенный рост - на 14%, или на 0,15 трлн рублей, - произошел по МБК нерезидентам, главным образом за счет дочерних банков нерезидентов. Объем кредитов, предоставленных финансовым организациям-резидентам, уменьшился на 0,9%", - добавили в ЦБ.

Средства юрлиц и физлиц

Одновременно в январе увеличился объем средств, привлеченных от организаций (рост на 0,6%), в основном за счет средств на счетах, где рост составил 3,8% в условиях увеличения кассовой выручки организаций. Также Банк России зафиксировал сезонное снижение вкладов физических лиц - на 0,71 трлн рублей (-1,4% с исключением влияния валютной переоценки), "которые традиционно аккумулируются населением на карточных счетах в преддверии новогодних праздников в связи с выплатами работникам годовых премий (бонусов), а в январе, как правило, снимаются со счетов".

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте на 1 февраля составила 21,5%, увеличившись за январь на 0,1 п. п. (с исключением влияния валютной переоценки - на 0,9 п. п.). Доля валютных депозитов и средств организаций на счетах на отчетную дату осталась на уровне начала года (37,0%), а с исключением влияния валютной переоценки - выросла почти на 1 п. п.