Власти Адыгеи в 2019 году создадут Центр поддержки экспорта

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Адыгеи, способствующий развитию внешнеэкономических связей и реализации продукции местных предпринимателей, в том числе и брендовой, появится в республике уже в этом году, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"В текущем году при поддержке Министерства экономического развития РФ мы планируем создать Центр поддержки экспорта Республики Адыгея - специализированную организацию, призванную помогать нашим предпринимателям выходить со своей продукцией на внешние рынки, искать и находить надежных иностранных партнеров и налаживать поставки за рубеж", - сказал глава республики в рамках отчета о работе органов исполнительной власти перед депутатами парламента Адыгеи за минувший год.

Руководитель республики пояснил, что в Москве уже действует перспективная для местных производителей торговая площадка "Фуд Сити". В прошлом году на базе этой крупнейшей в Европе бизнес-площадке был открыт павильон региона, позволивший предприятиям Адыгеи представить свою продукцию. Первые итоги такой работы - заключение соглашений о реализации продукции местных товаропроизводителей на общую сумму 210 млн рублей.

Речь идет о поставках адыгейского сыра и молочных продуктов в Казахстан, натуральных соков - в сетевые магазины Волгоградской, Саратовской областей, растительного масла, соков, мяса птицы для детских учреждений и больниц Московской области, растительного масла - в Монголию. В дальнейших планах - расширение линейки предложений, привлечение еще большего числа производителей, уточнил Кумпилов.

"Мы создадим условия для выхода местной продукции сферы АПК на федеральный и международный рынки. Большую часть в структуре экспорта составляют именно продовольственные товары. В целом в наращивании экспортного потенциала региона мы уже достигли хороших результатов. В прошлом году экспортировано товаров почти на 31% больше, чем в 2017 году", - добавил руководитель региона.

Как уточнили ТАСС в Минсельхозе республики, регион экспортирует жиры, масло и воск животного или растительного происхождения, зерно и готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала, молока, мучные кондитерские изделия. Аграрии Адыгеи получают преимущества за счет близости к черноморским портам - Тамани и Новороссийску.