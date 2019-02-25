General Electric продаст свой бизнес в сфере биофармацевтики компании Danaher

ТАСС, 25 февраля. Компания General Electric объявила о намерении продать свой бизнес в сфере биофармацевтики GE BioPharma компании Danaher - конгломерату, объединяющему более 20 компаний в области медицины. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в понедельник на сайте General Electric.

"Сегодняшняя сделка является ключевой вехой. Она демонстрирует, как мы выполняем нашу стратегию, предпринимая вдумчивые и целенаправленные действия, чтобы сократить уровень использования заемных средств и укрепить баланс", - приводятся в документе слова главы компании GE Лоуренса Калпа-младшего.

Согласно пресс-релизу, подразделение GE BioPharma является ведущим поставщиком инструментов, расходных материалов и программного обеспечения для исследований, разработки и производства биофармацевтических препаратов. Его доход за 2018 год составил $3 млрд.

Отмечается, что стоимость сделки составит $21,4 млрд. Ожидается, что она будет завершена в четвертом квартале 2019 года.

GE - многоотраслевая корпорация, занимающаяся производством многих видов техники, в том числе в сферах транспорта, энергетики и медицины.