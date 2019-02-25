Эксперты назвали самые популярные подарки к 23 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Популярными подарками к Дню защитника Отечества стали электроника, гаджеты и одежда, сообщили эксперты. При этом россияне в среднем увеличили траты к 23 февраля на 5% по сравнению с прошедшим годом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в преддверии 23 февраля (недельный период до 23 февраля 2019 года) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на электронику, гаджеты средний чек составил 7230-7260 рублей, что на 5% больше, чем в 2018 году.

По данным компании, в топ покупок этой категории вошли беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны, число покупок за год выросло на 37%. Средний чек на одежду, купленную к 23 февраля, также вырос на 5% и достиг 3120-3150 руб. По данным экспертов, самыми популярными покупками в этой категории стали брюки и джинсы, а также свитеры и платье. Количество их покупок за год увеличилось на 11%.

По данным "Платформы ОФД", наиболее подорожавшей категорией покупок к 23 февраля стал авторемонт и запчасти, средний чек на который достиг 5520-5550 рублей, что на 27% выше, чем в 2018 году. Количество приобретений услуг по ремонту, техобслуживанию и автозапчастей для иномарок за год выросло на 8%, указали в компании.

Число заказов выросло в два раза

Как сообщил директор по развитию крупнейшего интернет- магазина Wildberries Вячеслав Иващенко, с 18 по 23 февраля 2019 года число заказов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокую динамику роста числа заказов показали средства для бритья и после бритья, туалетная вода, носки, кошельки, ремни, шарфы, нижнее белье, часы, рубашки, отметил он.

По данным компании, в ТОП-5 самых дорогостоящих подарков вошли планшет (140 тыс. рублей), смартфон (109 тыс. рублей), водостойкие ударопрочные наручные часы (67 тыс. рублей), кошелек из кожи крокодила (30 тыс. рублей), мужская сумка (22 тыс. рублей). В пятерку самых экономичных подарков вошли носки (70 рублей), дезодорант (110 рублей), гель для душа (133 рубля), нижнее белье (165 рублей), набор кремов до и после бритья (269 рублей).

О росте спроса на подарках в феврале сообщили и представитель интернет-ритейлера Ozon.ru. "Продажи подарочных товаров и наборов на интернет-площадке Ozon по сравнению с обычным днем февраля выросли в два раза еще в выходные, предшествующие 14 февраля, в преддверии 23 февраля спрос продолжился. В этот период самые популярные товарные категории: электроника, красота и здоровье, спортивные товары, книги и одежда", - сказал он.

Продажи бритв и носков снижаются

Иной точки зрения придерживаются представители российского производителя онлайн-касс, компании "Атол". "По сравнению с 2018 годом средняя, стоимость покупки в большинстве анализируемых категорий снизилась. В некоторых категориях наблюдается драматическое снижение средней стоимости покупки, что может быть вызвано стремлением россиян сократить расходы на приобретение товаров подобного плана", - сказал основатель компании Алексей Макаров.

По данным "Атол", средний чек на бритвы и триммеры снизился на 28% и составил 1580 рублей против 2196 рублей годом ранее. Косметика для бритья потеряла 49%, ее стоимость в среднем составила 143 рубля.

В результате анализа поведения потребителей и их покупок в интернете, стало очевидно, что в районе 17-18 февраля начинается стремительный рост числа совершенных покупок. При этом, непосредственно 23 февраля происходит столь же стремительное снижение - это обусловлено особенностью работы интернет-магазинов, большинство из которых доставляет товары на следующий день после совершения заказа, добавил Макаров.