{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Крыма рассчитывают на перевод в собственность региона "Массандры" за 1,5 месяца

Она станет государственным унитарным предприятием республики и, скорее всего, будет подчинена минсельхозу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают на перевод крымского винодельческого предприятия "Массандра" из федеральной собственности в республиканскую в течение полутора месяцев. Оно станет государственным унитарным предприятием Крыма и, скорее всего, будет подчинено минсельхозу республики, сообщила в понедельник ТАСС министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

Ранее в понедельник распоряжении о передаче "Массандры" от Управления делами президента РФ в госсобственность Республики Крым было опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Будем стараться в максимально короткие сроки [принять "Массандру" в госсобственность Крыма] в соответствии с процедурой действующего законодательства для таких случаев. Надо внести изменения в учредительные документы, надеюсь, это произойдет в течение месяца-полутора, - сказала Анюхина. - Оно передается в виде ГУП субъекта, пока что дальнейших поручений и указаний не было".

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству виноградных вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В состав "Массандры", кроме головного завода, входит восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

Теги
РоссияКрым
ЦБ выясняет причины аномального роста неликвидных акций "Объединенных кредитных систем"
Капитализация компании менее чем за месяц поднялась до отметки 1,3 трлн рублей
Читать полностью