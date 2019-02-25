Власти Крыма рассчитывают на перевод в собственность региона "Массандры" за 1,5 месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают на перевод крымского винодельческого предприятия "Массандра" из федеральной собственности в республиканскую в течение полутора месяцев. Оно станет государственным унитарным предприятием Крыма и, скорее всего, будет подчинено минсельхозу республики, сообщила в понедельник ТАСС министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

Ранее в понедельник распоряжении о передаче "Массандры" от Управления делами президента РФ в госсобственность Республики Крым было опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Будем стараться в максимально короткие сроки [принять "Массандру" в госсобственность Крыма] в соответствии с процедурой действующего законодательства для таких случаев. Надо внести изменения в учредительные документы, надеюсь, это произойдет в течение месяца-полутора, - сказала Анюхина. - Оно передается в виде ГУП субъекта, пока что дальнейших поручений и указаний не было".

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству виноградных вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В состав "Массандры", кроме головного завода, входит восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.