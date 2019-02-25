Бюджет Адыгеи за 2018 год исполнен с профицитом

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Профицит консолидированного бюджета Адыгеи по итогам минувшего года составил 266 млн рублей, сообщил в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Итоги прошлого года показывают, что бюджет исполнен с профицитом. Так, профицит консолидированного бюджет составил 266 млн рублей, а республиканского - 387 млн рублей. Используя все возможные ресурсы, нам удалось увеличить доходную часть бюджета. Темп роста составляет 110% к 2017 году", - сказал глава республики в рамках отчета о работе органов исполнительной власти перед депутатами парламента Адыгеи за минувший год.

Общий объем доходов консолидированного бюджета республики в 2018 году составил 23,5 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета - 13,5 млрд рублей. Годовой прогноз выполнен на 104,1%. С увеличением дохода выросли и расходы консолидированного бюджета, которые в прошлом году превысили 23,2 млрд рублей. Увеличились 20 млрд рублей и доходы республиканского бюджета, расходы составляют 19,6 млрд рублей, уточнил Кумпилов.

"Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 10 млрд рублей. Годовой прогноз выполнен на 105,5%", - отметил глава региона.

Руководитель республики добавил, что по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов страны по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий, в прошлом году Адыгее за достижения наилучших значений показателей и для содействия в нашей дальнейшей работе выделен грант из федерального бюджета в размере 670 млн рублей.