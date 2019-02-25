Экспорт сельхозпродукции из Пермского края увеличится до $29 млн к 2024 году

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Пермского края планируют увеличить до $29 млн к 2024 году, это в 1,7 раза больше, чем в 2018 году. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

"Экспортная доля Пермского края в данной отрасли в 2018 году составила $17,4 млн. К 2024 году планируется увеличить экспорт до $29 млн, из которых более $16 млн планируется выручить от продажи за рубеж готовой пищевой продукции", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 2018 году в Пермском крае было произведено более 180 тыс. тонн молока и молочной продукции, почти 160 тыс. тонн муки, более 50 тыс. тонн мяса и субпродуктов и более 45 тыс. тонн кондитерских изделий. По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, сейчас Приволжский федеральный округ (ПФО), куда входит Пермский край, занимает второе место в России по производству продукции агропромышленного комплекса.

"По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза: с нынешнего 1,2 млрд до $2,8 млрд", - цитирует Патрушева пресс-служба администрации губернатора Пермского края. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%.