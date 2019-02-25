Калининградские власти заявили, что в регионе удалось стабилизировать ситуацию с АЧС

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) в Калининградской области, где вспышки заболевания фиксировались с осени 2017 года, стабилизировалась, промышленное поголовье животных практически полностью восстановлено. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В результате проведенных предусмотренных законодательством мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, в регионе удалось стабилизировать эпизоотическую ситуацию по этому опасному заболеванию. На сегодняшний день в Калининградской области практически полностью восстановлено промышленное поголовье свиней после вспышки АЧС", - говорится в сообщении.

Число животных на фермах в области к 1 февраля достигло превысило 214 тыс. голов, уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства. "Специалисты говорят о стабилизации ситуации по АЧС в регионе, в хозяйствах заболевания нет, но вирус остается в дикой фауне", - добавил собеседник агентства.

Первые сообщения о выявлении АЧС в Калининградской области появились осенью 2017 года. Вирус сначала появился в дикой природе, затем начал фиксироваться в личных подсобных хозяйствах и на нескольких предприятиях, включая крупнейшего в области производителя - "Правдинское свинопроизводство", где было уничтожено более 120 тыс. животных. Специалисты считают, что вирус был занесен в регион дикими животными из соседней Польши. Из-за инфекции личным подсобным хозяйствам (ЛПХ), занимавшимся свиноводством, было рекомендовано сменить профиль.

По данным областного правительства, сейчас в ЛПХ региона поголовье свиней сократилось на 99% - до 24 животных. Крупнейшие производители свинины ООО "Правдинское свинопроизводство - 2" и ООО "Корнево" получили наивысший уровень биозащиты. АЧС не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.