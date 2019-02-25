IPChain, ФИС и "Сколково" запустят образовательный курс по интеллектуальной собственности

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Забелин/. Ассоциация IPChain совместно с Федерацией интеллектуальной собственности (ФИС) и Фондом "Сколково" представят образовательную программу по интеллектуальной собственности в цифровой экономике на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"Ассоциация IPChain, ФИС и Фонд "Сколково" представят образовательную программу на базе РГАИС. 1 марта состоится открытая лекция, приуроченная к запуску кафедры цифровой экономики РГАИС и программы дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике", - сказано в сообщении.

По словам ректора академии Ивана Близнеца, слова которого приводит пресс-служба ассоциации, необходимость создания кафедры цифровой экономики продиктована развитием технологий и вызовами времени. "Сегодня, когда цифровизация затрагивает все сферы жизни, институт образования не может оставаться в стороне. Мы должны готовить специалистов с такими компетенциями, которые будут соответствовать требованиям современного мира", - сказал он.

В свою очередь президент ФИС Сергей Матвеев считает, что образовательная программа выстроена необычным образом, поскольку, с одной стороны, раскрывает весь спектр интеллектуальных прав и возможностей, которые они дают, а с другой, она позволяет посмотреть на институт интеллектуальной собственности через призмы творческих, экономических, технологических и социальных ценностей. "При всей широте и системности в программе невероятное количество практических кейсов, которые позволят детально и глубоко разобраться в самых сложных аспектах и самой сферы интеллектуальной собственности, и смежных областей, например антимонопольного и технического регулирования", - считает Матвеев.

Как пояснил в беседе с ТАСС заведующий кафедрой цифровой экономики и один из разработчиков образовательной программы Максим Прокш, учебная программа разделена на четыре модуля и рассматривает институт интеллектуального права со стороны создателей творческих продуктов, бизнеса, общества и цифровой среды. "Слушатели могут сами выбирать те блоки и активности, которые им интересны и необходимы. Таким образом, учебная программа гибко подстраивается под индивидуальные потребности", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ассоциации IPChain, в рамках вводной лекции перед слушателями выступят президент региональной общественной организации по развитию креативной экономики ФИС Сергей Матвеев, вице-президент по R&D ФИС Екатерина Чуковская и президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский. После лекции все гости мероприятия смогут задать вопросы лекторам и другим соавторам образовательной программы.