Kyocera протестирует работу виртуальной электростанции с использованием блокчейн

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Японская высокотехнологичная корпорация Kyocera и американский стартап LO3 Energy проведут совместный эксперимент, в ходе которого протестируют работу виртуальной электростанции, работающей на основе блокчейн. Эксперимент стартует 28 февраля, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Виртуальная электростанция будет состоять из распределенной сети источников энергии, роль которых будут выполнять солнечные панели, накопителей энергии и активных потребителей. Одноранговая платформа позволяет участникам этой сети самостоятельно обмениваться электроэнергией.

Ранее японские власти одобрили инициативу по внедрению "умных" энергетических сетей, в которых выработка и распределение энергии из возобновляемых источников производится с использованием цифровых технологий.

Пилотный проект позволит разработать новые способы повышения эффективности существующих электросетей в Японии и во всем мире.