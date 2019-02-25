{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров

По состоянию на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 34 млн человек, относящихся к этой категории, отметили в пресс-службе Пенсионного фонда России
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России в понедельник.

На эту тему

"Перерасчет затронет 12% неработающих пенсионеров. На 1 января 2019 года их насчитывается 34 млн человек", - уточнили в пресс-службе ПФР.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить. В соответствии с действующим законодательством, социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный прожиточный минимум пенсионера, то гражданин перестает получать социальную доплату.

Как сообщил ТАСС в понедельник со ссылкой на проект федерального закона, Пенсионный фонд России должен выплатить пересчитанные социальные доплаты не позднее 1 июля. Согласно законопроекту, малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это будет сделано за счет того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера

По оценке Пенсионного фонда России, на перерасчет пенсий по новой схеме потребуется 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Объем госдолга Адыгеи за 2018 год составил порядка 3,7 млрд рублей
Профицит консолидированного бюджета региона по итогам прошлого года составил 266 млн рублей, республиканского - 387 млн рублей
Читать полностью