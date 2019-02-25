Объем госдолга Адыгеи за 2018 год составил порядка 3,7 млрд рублей

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Объем государственного долга Адыгеи по итогам прошлого года составил 3,675 млрд рублей, сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

"По итогам 2018 года объем государственного долга республики составил 3,675 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты из федерального бюджета - 1,875 млрд рублей, кредиты кредитных организаций - 1,8 млрд рублей. Сокращать долговую нагрузку региона нам позволяет профицит бюджета", - сказал глава республики в рамках отчета о работе органов исполнительной власти перед депутатами парламента Адыгеи за минувший год.

Профицит консолидированного бюджета республики по итогам 2018 года составил 266 млн рублей, республиканского - 387 млн рублей. Используя все возможные ресурсы, властям региона удалось увеличить доходную часть бюджета. Темп роста составляет 110% к 2017 году, пояснил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов страны по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий, в прошлом году Адыгее за достижения наилучших значений показателей и для содействия в нашей дальнейшей работе выделен грант из федерального бюджета в размере 670 млн рублей.