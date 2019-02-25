FT: крупнейшие нефтетрейдеры переведут до 70% сделок с нефтью на блокчейн-платформу

ТАСС, 25 февраля. Британский технологичный стартап Vakt заключил сделки об использовании его блокчейн платформы с рядом крупнейших нефтетрейдеров, на которые приходится почти две трети сделок с североморской нефтью. Об этом сообщает издание Financial Times.

Компания Vakt, созданная ранее при поддержке таких крупных добывающих компаний как BP, Shell, Total, а также трейдеров Gunvor и Mercuria, подписал контракты с еще четырьмя компаниями, названия которых не приводятся в материале. Но отмечается, что на долю игроков, заключивших с Vakt соглашения, будет приходиться до 70% сделок с североморской нефтью.

"Нам необходимо охватить от 60% до 70% рынка, чтобы дальше стимулировать других участников присоединиться", - заявил исполнительный директор Vakt Этьен Эмик. По его словам, официально блокчейн платформа будет запущена в рамках отраслевой конференции IP Week в Лондоне.

Этьен Эмик считает, что технология должна в будущем модернизировать торговые сделки с сырьевыми товарами, переведя потоки бумажных контрактов, счетов-фактур и других документов в "цифру". С помощью блокчейн трейдеры смогут сократить свои издержки. К платформе также могут присоединиться потребители, операторы терминалов, трубопроводов и другие поставщики услуг.