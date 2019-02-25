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Тиньков продаст свой частный самолет Dassault Falcon 7X

Банкир также планирует приобрести новый самолет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Основатель "Тинькофф банк" Олег Тиньков намерен продать свой частный самолет Dassault Falcon 7X и купить новый. Об этом ТАСС сообщил представитель банкира.

"Информация верная, Олег Тиньков планирует менять самолет", - сказал собеседник агентства, не уточнив, что за воздушное судно банкир планирует приобрести.

Ранее Forbes сообщил, что Тиньков решил продать свой самолет Dassault Falcon 7X. Информация о его продаже появилась у брокеров, а цена самолета выдается по запросу.

В статье указывается, что самолет был куплен Тиньковым в апреле 2016 года не менее чем за $50 млн. Вместимость Falcon 7X составляет 19 пассажиров и три члена экипажа. Cалон ориентирован на комфорт пассажиров с расчетом на 13-часовой беспосадочный перелет или 12 тыс. км. По словам управляющего директора Jet24 Павла Захарова, стоимость эксплуатации этого самолета составляет от $3 млн до $6 млн, но это зависит от интенсивности эксплуатации, указывает издание.

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