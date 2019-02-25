Минсельхоз согласился включить кисломолочную продукцию в электронную ветсистему с 1 ноября

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз и Минэкономразвития договорились о включении готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 июля, исключение составит кисломолочная продукция, которая войдет в нее с 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По результатам заключения Минэкономразвития проекты приказов доработаны и в настоящее время предусматривают поэтапность оформления ветеринарных сопроводительных документов: 1 июля 2019 года - вся готовая продукция (включая мясную и рыбную), за исключением кисломолочной продукции; с 1 ноября 2019 года - кисломолочная продукция", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, проекты приказов о внесении изменений в перечни подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, подготовленные Минсельхозом России, уже прошли общественное обсуждение и получили заключение Минэкономразвития России. В Минсельхозе пояснили, что в понедельник в Минэкономразвития прошла рабочая встреча с представителями министерства. В рамках встречи в том числе обсуждался вопрос оформления ветеринарных сопроводительных документов на готовую (переработанную) продукцию.

22 февраля Минсельхоз опубликовал проект приказа, согласно которому готовая молочная продукция будет включена в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 июля, а для йогуртов и кефиров сертификация начнется с 1 ноября. Планируется, что с июля в систему электронной сертификации будут включены молоко, сгущенные и несгущенные сливки и молочная сыворотка, сливочное масло, молочные пасты, сыры и творог. С ноября начнут сертифицировать пахту, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года - сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор - разработчик и оператор системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

Помимо молочной продукции, от электронной ветсертификации пока освобождены продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции (при условии, что продукция была термически обработана до полного изменения естественных свойств сырого продукта).