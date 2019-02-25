Генподрядчик строительства Крымского моста не будет строить сухогрузный район порта Тамань

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Стройгазмонтаж", выступавшая генподрядчиком строительства Крымского моста, не планирует принимать участие в строительстве сухогрузного района морского порта Тамань, который призван способствовать развитию транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, сообщил ТАСС в понедельник представитель председателя совета директоров компании Аркадия Ротенберга.

Ранее РБК сообщало, что компания "Стройгазмонтаж" может стать подрядчиком при строительстве сухогрузного района порта Тамань, если успеет мобилизовать мощности, задействованные при строительстве Крымского моста.

"На данный момент таких планов нет", - ответил ТАСС представитель Ротенберга на вопрос о планах по участию в строительстве сухогрузного района порта Тамань.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует представить правительству к 1 марта финансовую модель строительства сухогрузного морского порта Тамань. Актуальная проектно-сметная документация по строительству порта будет готова в мае 2019 года.

Компания-разработчик проекта АО "Ленморниипроект" сообщала, что ежегодный грузооборот сухогрузного района морского порта Тамань площадью 724 га, который поспособствует развитию транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, в соответствии с проектной документацией, превысит 100 млн тонн в год. Общая стоимость проекта, реализация которого запланирована на 2019-2024 годы, оценивается в 228 млрд рублей. Создание сухогрузного района заложит основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг".

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.