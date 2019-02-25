В Адыгее реализуются 36 инвестпроектов на 53 млрд рублей

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Тридцать шесть проектов с общим объемом заявленных инвестиций свыше 53 млрд рублей реализуется сейчас в Адыгее, сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

"Главную ставку мы делаем на привлечение инвестиций в республику, и инвестиционный интерес к Адыгее существенно вырос. Сегодня в работе находится 36 проектов, общим объемом заявленных инвестиций превышает 53 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал (по полному кругу) за прошлый год оценочно составили 31,6 млрд рублей, это 142,5% к уровню 2017 года", - сказал Кумпилов на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Глава региона уточнил, что среди крупных инвестпроектов, реализуемых не только в республике, но и в стране - строительство новых площадей торгового комплекса "МЕГА Адыгея" в Тахтамукайском районе. Компания "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" до 2021 года увеличит площадь ТЦ практически в два раза до 190 тыс. кв. м, вложив 14 млрд рублей. Это и строительство ветростанции мощностью 150 МВт, благодаря чему снизится энергетическая зависимость от перетоков из Ростовской и Ставропольской энергосистем.

Воплощаются весомые проекты и в сельском хозяйстве: возведение в Гиагинском районе завода по переработке сои компанией "Ошер", тепличного комплекса по новым технологиям возле станицы Курджипской. Уже запущен в эксплуатацию цех фасовки овощей, приобретена современная специализированная сельскохозяйственная техника. Всего инвестор - компания "СБ-Агро" - намерена вложить в проект 600 млн рублей, пояснил Кумпилов.

"Мы рассчитываем на дальнейшее развитие инвестиционной привлекательности региона. Стоит задача войти в двадцатку лучших регионов по привлечению инвестиций, и для этого обеспечиваем максимально комфортные условия для бизнеса. Продолжим использовать все преимущества республики, в том числе и удобное географическое положение. Сегодня активно развиваются территории, находящиеся вблизи Краснодара, инвесторами на этих территориях выступают представители деловых кругов Краснодарского края", - отметил глава республики.

Бизнесмены Кубани, в частности, строят завод по производству поролоновых изделий, нетканых материалов и ватного полотна (компания "Новые технологии"), ряд автосалонов по продаже и обслуживанию автомобилей (компания "Юг-Авто"), оптово-распределительные центры (компании "Логистический центр Адыгея 1" и "Логистический центр Адыгея 2"). Компания "Краснодарзернопродукт" вложила средства в восстановление и модернизацию рисоводческого комплекса в городе Адыгейске, добавил Кумпилов.