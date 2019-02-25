МТС и Ericsson запустят пилотные зоны 5G на коммерческой инфраструктуре оператора

БАРСЕЛОНА, 25 февраля. /ТАСС/. МТС и Ericsson заключили соглашение, которое предусматривает разработку и развертывание фрагментов сетей 5G в рамках пилотных зон и коммерческих кластеров на коммерческой инфраструктуре российского оператора, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Размер инвестиций, который понадобится для разработки сети, на данный момент прорабатывается, уточнил журналистам в кулуарах Всемирного мобильного конгресса президент МТС Алексей Корня.

Соглашение рассчитано на работу в период с 2019 по 2022 годы. В рамках этого стороны намерены работать в сфере развертывания коммерческих сетей LTE Advanced Pro c использованием технологий 5G, в частности со скоростями доступа до 1 Гбит/сек и выше. Кроме того, стороны предполагают работы по развертыванию сетей 5G для расширенного широкополосного доступа в ряде регионов России и реализацию решений виртуальной реальности в коммерческих продуктах.

"В нашей совместной работе на пути к стандарту следующего поколения наступает новый этап - используя наработки, достижения и новые технологии, мы готовы в этом году запустить на нашей коммерческой сети первые пилотные зоны 5G. Мы надеемся, что сотрудничество с ведущими вендорами и скорейшее решение вопроса о предоставлении частотного ресурса операторам связи ускорит развертывание сетей 5G в России, что придаст импульс инновационному развитию страны", - отметил Корня.