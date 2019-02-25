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Силуанов: российское валютное законодательство предстоит сделать более либеральным

Как отметил первый вице-премьер, в этом направлении "работы много"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство России может сделать валютное законодательство более либеральным для бизнеса, сообщил в понедельник первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы дальше ставим задачу, у нас сегодня 31-е место по Doing Business, дойти до двадцатки, как и поручал нам президент. Это не для красивых цифр, а для того чтобы наши бизнесмены почувствовали изменения. А нам есть где еще меняться к лучшему - в строительстве, таможне, кстати говоря, и валютное законодательство нам тоже нужно будет уточнить с точки зрения либерализации. Поэтому работы много в том направлении", - сказал он.

Силуанов также напомнил, что уже принято решение о реализации мер по пересмотру законодательства, которое мешает бизнесу, - "регуляторной гильотине". "С 2021 года должны быть отменены все акты и приняты новые - это касается нормативно-правового регулирования, - которые будут осовременены. Большущая работа предстоит", - сказал он, отметив, что ряд нормативных решений действует еще со времен СССР.

"Это, конечно, потребует времени", - добавил Силуанов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, а также надзорным ведомствам, общественным объединениям и экспертным организациям работать дорожные карты по реализации в отдельных сферах государственного контроля механизма так называемой регуляторной гильотины. Он предполагает, что те нормы, которые не будут специально одобрены или изменены, автоматически утратят силу и останутся только нужные и современные документы, понятные как бизнесу, так и контрольно-надзорным органам.

Планируется, что проверка действующих нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу, будет проведена к 1 февраля 2020 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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