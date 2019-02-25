Первый экономический форум "Россия - Африка" состоится в Сочи в октябре

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый экономический форум "Россия - Африка" будет проведен в октябре 2019 года в Сочи, говорится в сообщении фонда "Росконгресс". Он пройдет на полях саммита "Россия - Африка", указ о подготовке которого ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

"Ожидается, что в мероприятии примут участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений на Африканском континенте", - сообщили в фонде.

"Росконгресс" отметил, что наибольший интерес бизнеса в Африке вызывает энергетика и добыча полезных ископаемых, а также сельское хозяйство, производство, транспорт и инфраструктура.

В соответствии с указом президента, фонд "Росконгресс" назначен исполнителем работ по проведению мероприятий в рамках саммита "Россия - Африка".