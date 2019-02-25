Металлурги РФ поддержали возможность страновых антидемпинговых мер при блокировке в ЕАЭС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей металлургической продукции в России, поддерживает проработку возможности применять меры торговой защиты в рамках ЕАЭС на национальном уровне в случаях, когда применение антидемпинговой меры блокируется странами ЕАЭС. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации.

"Важно также продумать механизм контроля перемещения товаров в рамках ЕАЭС в случае такого применения на национальном уровне", - подчеркнули в "Русской стали".

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возможности изменения механизма принятия в ЕАЭС решений по защите от демпинга. Соответствующее поручение было дано по итогам прошедшего 6 февраля форума "Деловой России", в ходе которого президент напомнил, что ранее Казахстан заблокировал решение Евразийской экономической комиссии о введении антидемпинговых пошлин на гербициды из Европы. Он также отметил, что это не мешает каждой стране ЕАЭС принимать подобные меры самостоятельно.

В "Русской стали" ТАСС сообщили, что проблема защиты российского рынка от демпингового импорта в условиях, когда страны ЕАЭС блокируют применение мер, носит системный характер. Так, по расчетам ассоциации, каждая четвертая мера, вводимая в ЕАЭС, блокируется со стороны того или иного государства. В частности, отмечают в ассоциации, вопрос о введении защитных мер в отношении импорта прутков из Украины рассматривался в течение 2,5 лет (обычно расследование такого рода занимает 9-12 месяцев), в результате чего Евразийская экономическая комиссия установила наличие демпинга в украинских поставках и рекомендовала введение 10-процентной пошлины. Мера, тем не менее, была заблокирована Казахстаном, где находится предприятие группы ArcelorMittal, имеющей также производственные мощности в Украине.