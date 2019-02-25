Силуанов: реализация послания Путина Федеральному собранию не увеличит налоговую нагрузку

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Реализация положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не приведет к росту нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, структура расходов бюджета также существенно не изменится. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник в эфире телеканала " Россия-24 ".

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Мы, как и договаривались, не будем увеличивать налоговую нагрузку", - сказал Силуанов, подчеркнув, что имеются в виду добросовестные налогоплательщики. По его словам, тех, кто находится в серой зоне, "надо выводить на чистую воду".

Он добавил, что финансирование озвученных президентом мер также существенно не затронет и структуру расходов бюджета, за исключением увеличения социальной составляющей.

"Все те решения, которые были даны в послании, они существенно не повлияют на структуру расходов, усилят лишь немного социальную часть, потому что это социальная сфера, социальные расходы. Именно в этом направлении будут выделяться дополнительные ассигнования", - сказал первый вице-премьер.

Силуанов выразил уверенность в том, что дополнительные средства на эти цели будут найдены благодаря улучшению администрирования, а также перенаправлению средств, сэкономленных при исполнении годового бюджета. "Все сэкономленные в ходе исполнения бюджета ассигнования должны идти на решение основных задач. Основные задачи - это указ президента и реализация послания", - сказал первый заместитель председателя правительства, пояснив, что ранее неиспользованные средства переносились на следующий год.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Ключевые предложения, озвученные президентом, касались преимущественно социальной сферы. Особое внимание Путин уделил мерам поддержки семей с детьми. В частности, глава государства предложил увеличить выплаты на рождение ребенка и пособия по уходу за детьми с инвалидностью, полностью решить проблему с яслями, установить ряд льгот по ипотечному кредитованию и налогообложению для многодетных семей.

В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей.