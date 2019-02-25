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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Силуанов: реализация послания Путина Федеральному собранию не увеличит налоговую нагрузку

Министр финансов отметил, что финансирование озвученных президентом мер существенно не затронет структуру расходов бюджета, за исключением увеличения социальной составляющей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Реализация положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не приведет к росту нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, структура расходов бюджета также существенно не изменится. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы, как и договаривались, не будем увеличивать налоговую нагрузку", - сказал Силуанов, подчеркнув, что имеются в виду добросовестные налогоплательщики. По его словам, тех, кто находится в серой зоне, "надо выводить на чистую воду".

Он добавил, что финансирование озвученных президентом мер также существенно не затронет и структуру расходов бюджета, за исключением увеличения социальной составляющей.

"Все те решения, которые были даны в послании, они существенно не повлияют на структуру расходов, усилят лишь немного социальную часть, потому что это социальная сфера, социальные расходы. Именно в этом направлении будут выделяться дополнительные ассигнования", - сказал первый вице-премьер.

Силуанов выразил уверенность в том, что дополнительные средства на эти цели будут найдены благодаря улучшению администрирования, а также перенаправлению средств, сэкономленных при исполнении годового бюджета. "Все сэкономленные в ходе исполнения бюджета ассигнования должны идти на решение основных задач. Основные задачи - это указ президента и реализация послания", - сказал первый заместитель председателя правительства, пояснив, что ранее неиспользованные средства переносились на следующий год.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Ключевые предложения, озвученные президентом, касались преимущественно социальной сферы. Особое внимание Путин уделил мерам поддержки семей с детьми. В частности, глава государства предложил увеличить выплаты на рождение ребенка и пособия по уходу за детьми с инвалидностью, полностью решить проблему с яслями, установить ряд льгот по ипотечному кредитованию и налогообложению для многодетных семей.

В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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