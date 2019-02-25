Около 2 млрд рублей инвестируют в лесную промышленность Новгородской области в 2019 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Лесопромышленные компании "Хаслахерлес" и "Сетново" намерены в 2019 году начать реализацию инвестиционных проектов стоимостью порядка 2 млрд рублей в сфере лесной промышленности Новгородской области. Соответствующие соглашения были подписаны в понедельник на заседании Совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата, передает корреспондент ТАСС.

По данным пресс-службы правительства Новгородской области "Хасслахерлес" инвестирует 1,5 млрд рублей в модернизацию существующего производства по глубокой переработке лесных материалов в Маловишерском районе. Планируется также создать новое производстве клееного бруса и элементов деревянного домостроения.

"Проект комплексный и предполагает не только обеспечение "Хасслахерлеса" древесиной для реализации своих инвестиционных намерений, но имеет долгоиграющий эффект в обеспечении лесовосстановления. "Хаслахерлес" как оператор после вырубки будет высаживать хвойный лес - то есть это фактически переход на интенсивную модель лесовосстановления, когда мы убираем второсортные породы", - пояснил ТАСС заместитель председатель правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

По его словам, всего в области насчитывается порядка 8 млн кубометров леса для вырубки, при этом осваивается не более 50%, в том числе из-за того, что порядка 4-5 млн кубометров - это второсортная древесина, которая не пользуется высоким спросом.

Кроме того, в 2019 году компания "Сетново" начнет в Любытинском районе реализацию проекта по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. "Объем инвестиций планируется - свыше 500 млн рублей, увеличение собственной заготовки - до 350 тыс. м кубических в год, <…> будет создано 26 рабочих мест", - рассказал на заседании инвестиционного совета генеральный директор компании "Сетново" Михаил Полин.

Соглашение в понедельник подписал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, представители компаний "Хасслахерлес", "ЮПМ-Кюммене Чудово" и "ИКЕА Индастри Новгород".