Венедиктов рассказал о выборах главреда "Эха Москвы"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Выборы главного редактора "Эхо Москвы" на пятилетний срок состоятся 28 марта, на пост пока выдвинулся один журналист радиостанции - Алексей Голубев, сообщил ТАСС в понедельник главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Пять журналистов, работающих в штате "Эха" не менее полугода, могут выдвинуть любого при его согласии. Также [претендовать на пост может] акционер, имеющий пять и более процентов, - сказал Венедиктов. - Я уехал в Питер, мне позвонили и сказали, что выдвинулся Алексей Голубев, наш корреспондент и ведущий".

Венедиктов добавил, что сам он "пока не прошел фильтр в пять подписей", но будет участвовать, если пройдет этот фильтр.

"Выборы главного редактора "Эха Москвы" собранием журналистов в связи с истечением срока договора назначены на 28 марта 2019 года", - написал Венедиктов ранее в своем телеграм-канале, уточнив, что главный редактор будет выбран на пять лет.

Алексей Венедиктов является главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года. "Эхо Москвы" впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером станции является холдинг "Газпром-медиа".