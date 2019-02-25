Лавров обсудит в Гонконге торгово-экономическое сотрудничество

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник впервые посетит Гонконг, Специальный административный район (САР) Китая. В рамках переговоров с главой исполнительной власти района Кэрри Лэмом планируется обсудить состояние российско-гонконгского сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, гуманитарной и других сферах. Стороны также рассмотрят укрепление договорно-правовой базы.

Как отмечается в комментарии российского дипведомства в преддверии встречи, Москва выстраивает отношения с Гонконгом в общем контексте стратегического партнерства с Китаем. Данная территория обладает высокой степенью автономии и правом развивать международные связи в ряде областей, а также является членом Всемирной торговой организации (как таможенная территория) и участвует в работе форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (как экономика).

Динамика связей

Товарооборот между Россией и Гонконгом в 2018 году достиг своего пика в $4,59 млрд, увеличившись на 20,5% по сравнению с 2017 годом. Экспорт из России составил $852 млн, импорт из Гонконга - $3,74 млрд, в том числе 93,6% - реэкспорт из Китая.

Бизнес РФ присутствует в этом районе КНР в виде ряда дочерних фирм и представительств крупнейших компаний: "Норильский никель", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Алроса", "Аэрофлот", Fesco, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Внешэкономбанк, "Волга - Днепр", АТС Air Service Ltd и другие.

Россия заключила с Гонконгом соглашения о взаимной отмене визовых требований (2009 год), о воздушном сообщении (2010), об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (2016). Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании между Министерством культуры РФ и министерством по делам гражданской администрации, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Объединенным подразделением финансовой разведки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Москва и Гонконг

Развивается и региональное взаимодействие. Так, мэр Москвы Сергей Собянин в конце сентября встретился с представителями делового сообщества Специального административного района Китая, которые выразили желание инвестировать в строительство гостиниц и ресторанов в российской столице.

Глава делегации и руководитель одной из крупнейших строительных компаний Гонконга Hang Lung Properties Ронни Чан тогда отметил, что за последние годы в Москве реализовано много крупных проектов, в том числе в транспортной сфере. Чан отметил, что его коллеги "активно занимаются развитием городской инфраструктуры и заинтересованы в сотрудничестве с Москвой".

Россия - Китай - Индия

Во вторник Лавров также отправится в китайский Учжэнь, где у него запланированы встречи с китайским и индийской коллегами Ван И и Сушмой Сварадж. В среду главы МИД проведут совместную министерскую встречу.