АКРА подписало меморандум о сотрудничестве с индийским агентством CARE Ratings

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российское рейтинговое агентство АКРА подписало меморандум о сотрудничестве с индийским рейтинговым агентством CARE Ratings Ltd. Об этом говорится в сообщении агентства, поступившем в ТАСС.

Агентства планируют вести совместную аналитическую работу, развивать технологическое и информационное сотрудничество и способствовать взаимному признанию индийскими и российскими инвесторами и регуляторами.

"Главной целью меморандума является развитие стратегического взаимодействия для предоставления комплексной поддержки российским и индийским инвесторам", - говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года АКРА подписало меморандум о сотрудничестве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating. Таким образом, АКРА продолжает расширять сеть партнерских рейтинговых агентств в рамках БРИКС с целью повысить прозрачность и взаимную привлекательность рынков стран - членов объединения, отмечают в агентстве.