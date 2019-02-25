Страны ВТО вновь не смогли договориться о заполнении вакансий в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Очередная попытка стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО) договорится о заполнении вакансий в Апелляционном органе, состоящем из семи арбитров, закончилась в понедельник в Женеве неудачей. Против предложения о начале отбора кандидатов на четыре образовавшиеся вакансии выступили США, и из-за отсутствия консенсуса этот вопрос решить не удалось, сообщил журналистам на условиях анонимности один из представителей на торговых переговорах.

"Члены ВТО вновь не смогли договориться о начале процесса отбора для заполнения четырех вакансий в Апелляционном органе после того, как США повторили, что они не находятся в позиции, позволяющей принять предложение, поддержанное 73 членами ВТО, которые призывают к скорейшему началу процесса отбора", - отметил эксперт.

В Апелляционном органе сейчас представлены всего три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают предложения об урегулировании проблемы. Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО. Стоит одному из них уйти в отставку, и работа Апелляционного органа будет парализована.

На заседании Органа ВТО по разрешению споров (ОРС) в понедельник представитель Мексики, выступивший от имени 73 членов ВТО, "вновь проинформировал о предложении этой группы учредить отборочный комитет для назначения новых членов Апелляционного органа", сказал эксперт. Предполагается, что в течение 30 дней должны быть внесены кандидатуры для занятия вакансий. Тот факт, что за скорейшее заполнение вакансий высказалось внушительное число членов ВТО, "отражает общую обеспокоенность ситуацией в Апелляционном органе", пояснил торговый представитель.

Вместе с тем США заявили на заседании ОРС, что не готовы поддержать инициативу 73 членов ВТО по Апелляционному органу. Американский представитель напомнил, что США на протяжении 15 лет высказывали серьезную озабоченность в связи с тем, что этот орган пренебрегает правилами организации и, в частности, нарушает отведенный ему 90-дневный срок для вынесения своих решений. В Вашингтоне считают, что обеспокоенность США не была услышана и нарушения, допускаемые Апелляционным органом, подрывают легитимность системы и наносят ущерб интересам всех членов ВТО.