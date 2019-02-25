СМИ: топ-менеджер ГАЗа заявил о планах привлечь Volkswagen к специнвестконтракту

ТАСС, 26 февраля. Специальный инвестиционный контракт между "Группой ГАЗ" и Минпромторгом РФ и правительством Нижегородской области рассчитан на привлечение германского концерна Volkswagen. Об этом пишет в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на председателя совета директоров российской компании Зигфрида Вольфа.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что Volkswagen будет привлечен в случае снятия с "Группы ГАЗ" американских санкций.

Согласно Вольфу, сообщает Handelsblatt, проект действительно рассчитан на участие немецкого концерна, хотя в самом инвестиционном контракте он не упоминается. При этом председатель совета директоров "Группы ГАЗ" напомнил, что 7 марта истекает установленный минфином США срок, до которого инвесторы должны завершить сделки с российской компанией.

"Мы надеемся, что решение будет принято в следующие две недели", - отметил Вольф. По его словам, срок завершения сделок может быть вновь продлен, однако должно быть найдено и окончательное решение.

Власти США объявили о введении санкций против "Группы ГАЗ" весной 2018 года. Российская компания, подконтрольная Олегу Дерипаске, попала под ограничения наряду с другими активами бизнесмена, в числе которых "Русал", холдинги En+, "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", агрохолдинг "Кубань" и инвестиционная компания B-Finance. Включение в санкционный список ведет к заморозке активов в США, а для американских граждан - запрет на ведение любого бизнеса с этими компаниями.

При этом срок завершения сделок с активами Дерипаски неоднократно откладывался, а в конце января 2019 года минфин США объявил о снятии ограничений в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго", поскольку Дерипаска выполнил условия, выдвинутые американскими властями.

"Группа ГАЗ" заключила специнвестконтракт с Минпромторгом и правительством Нижегородской области 10 декабря 2018 года. Документ предполагает, что компания в течение 10 лет вложит около 20,89 млрд рублей в развитие производства, а также локализацию ряда клоючевых компонентов и технологий. По данным "Коммерсанта", в случае привлечения Volkswagen партнеры могут инвестировать в развитие совместных продуктов еще 13,7 млрд рублей.