"Ведомости": правительство проверит качество колбас и сыров в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество подготовят список производителей мяса птицы, вареных колбас и сыров для проведения лабораторных исследований, чтобы проверить качество и безопасность этой продукции в стране. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Алексей Гордеев, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

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Издание отмечает, что планируется выяснить долю фальсификата на рынке, установить случаи использования антибиотиков в продукции. Чтобы избежать расхождения данных, Россельхознадзор и Роспотребнадзор будут совместно проводить исследования в своих лабораториях. Роскачество будет отвечать за отбор образцов, программу проверок и объединение информации. Как пояснил газете представитель Минсельхоза, инициатива направлена на повышение качества продуктов.

О результатах будет доложено в правительство РФ, сообщил газете представитель Гордеева.

По данным издания, в 2018 году Россельхознадзор выявил нарушения в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции. В свою очередь, данные на сайте Роспотребнадзора отличаются - 8% сыра и 2% мяса и мясной продукции не соответствовали норме. Представитель ведомства Юлия Мелано пояснила, что Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор - на предприятиях и складах.