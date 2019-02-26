В "Газпроме" заявили, что за счет новых проектов могут увеличить добычу газа к 2035 году

ТАСС, 26 февраля. Рост добычи газа "Газпромом" к 2035 году может составить от 80 до 115 млрд куб. м за счет развития проектов в новых регионов. Об этом сообщил во вторник член правления "Газпрома" Олег Аксютин на Дне инвестора компании в Гонконге.

"Развитие газодобычи в новых регионах позволит к 2035 году прирастить добычу от 80 до 115 млрд куб. м газа в год, в зависимости от потребления", - сказал Аксютин.

Как сообщал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, холдинг в 2018 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 3,4%, до 201 млрд куб. м.

В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (рост на 12,4% по сравнению с 2016 годом), экспорт - 194,4 млрд куб. м газа (рост на 8,4%).

Увеличение доли на рынке Европы

Аксютин также сообщил, что "Газпром" увеличил свою долю на европейском рынке с 34,7% в 2017 году до 36,7% в 2018.

"Мы занимаем ведущие позиции на европейском рынке газа, обеспечивая по итогам прошлого года 36,7% от объема потребления", - сказал он.

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова отметила, что ожидания скептиков по поводу увеличения доли американского сжиженного природного газа (СПГ) на рынке Европы не оправдались и по итогам 2018 года его доля все еще не может сравниться с показателями "Газпрома". Она напомнила, что в прошлом году экспорт "Газпрома" в Европу вырос почти на 4% - до рекордных 201,8 млрд куб. м.

"Несмотря на рост закупок СПГ, его доля в обеспечении все еще составляет около 13%", - уточнила она.

При этом Бурмистрова добавила, что в 2018 году основные маршруты поставок "Газпрома" показали высокий уровень загрузки, в том числе пиковых значений достигла загрузка "Северного потока". По ее словам, поставки по экспортным контрактам российского холдинга идут практически на максимуме, "это говорит не только о конкурентных преимуществах "Газпрома", но и о целесообразности развития новых маршрутов".

Бурмистрова напомнила, что до конца текущего года планируется ввести в строй три проекта - "Турецкий поток", "Северный поток - 2" и "Силу Сибири", за счет которого "Газпром" выйдет на рынок Китая.

Рост средней экспортной цены

Бурмистрова отметила, что средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2018 году выросла на 24,6% - до $245,5 за 1 тыс. куб. м.

"За 2018 год, следуя курсу цен на связанные энергоносители, средняя цена газпромовского газа выросла на 24,6% - до $245,5 за 1 тыс. куб. м", - сказала Бурмистрова.

В 2018 году заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев ожидал, что средняя экспортная цена газа российского холдинга в 2018 году может превысить $220 за 1 тыс. куб. м. При этом в бюджет "Газпрома" была заложена консервативная цена в $197 за 1 тыс. куб. м. В 2016 году этот показатель составлял $167, в 2017-м - $196,7 за 1 тыс. куб. м.