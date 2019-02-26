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Ежегодные инвестиции группы "Газпром" оцениваются в $6-8 млрд

Ежегодные инвестиции группы "Газпром" оцениваются в 6-8 млрд долларов - зампред правления холдинга.

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