В "Газпроме" заявили, что Медведев и Голубев покинули компанию из-за выхода на пенсию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил во вторник зампред правления холдинга Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге.

"Что касается изменений в руководстве "Газпрома", в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе. Два заместителя председателя правления компании - Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев - покинули свои посты в связи с выходом на пенсию", - сказал он.

Об освобождении от должностей Медведева и Голубева стало известно в понедельник. Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления "Газпрома" будут приняты советом директоров компании.

В сообщении "Газпрома" отмечалось, что Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит", президентом и генеральным директором которого он был назначен в минувшую пятницу.

Медведев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, с 2005-го был заместителем председателя. В 2005-2014 годах он также возглавлял "Газпром экспорт". Голубев также вошел в правление холдинга в 2002 году, а пост зампреда занимал с 2006-го.