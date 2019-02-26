В "Газпроме" заявили, что технологические санкции затрагивают менее 1% добычи холдинга

ТАСС, 26 февраля. Технологические санкции против российской нефтегазовой отрасли, в том числе "Газпрома", затрагивают проекты, добыча на которых составляет менее 1% от общей добычи холдинга. Об этом заявил во вторник заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге.

"Так называемые технологические санкции - ограничения, наложенные на компании группы "Газпром", а также на российскую нефтегазовую отрасль в целом, - связаны с запретом на поставку оборудования, технологий и оказание услуг для проектов на арктическом шельфе, сланцевых месторождений и глубоководных проектов. Все эти проекты в группе "Газпром" не являются ключевыми и связаны с менее 1% нашей добычи. Ключевой бизнес "Газпрома" - это разработка традиционных газовых месторождений на суше", - сказал Круглов.

В 2014 году США и Евросоюз ввели секторальные санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли, запретив своим компаниям добычу нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и трудноизвлекаемых месторождениях, поставку оборудования для разведки и добычи в этих районах, а также поставку услуг в этих сферах.

Выкуп акций

"Газпром" обсуждает возможность обратного выкупа акций, но в ближайшей перспективе это маловероятно.

"Такие возможности рассматриваются и обсуждаются, но в ближайшее время маловероятно, по крайней мере в ближайший год", - сказал Круглов.

Кроме того, он заметил, что в настоящее время компания сильно недооценена по показателю капитализации. "Не только уровень капитализации "Газпрома" находится на очень низком уровне и компания недооценена, но и рейтинговые показатели тоже", - заметил Круглов.

По его словам, менеджмент "Газпрома" предпринимает необходимые шаги, чтобы компания оценивалась объективно. "Повысили качество отчетности, уровень раскрываемости информации, у нас принят кодекс корпоративного поведения, мы проводим закупки в результате конкурсов, мы повышаем программу по управлению операционными издержками", - перечислил топ-менеджер.

Дивиденты

"Газпром" может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, сообщил заместитель председателя правления холдинга.

"Планируем выплатить рекордные дивиденды в 10,43 рубля на акцию. После ввода инвестиционных проектов свободный денежный поток позволит обеспечить еще более высокий уровень дивидендов", - сказал Круглов.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщал, что "Газпром" заложил в бюджет выплату дивидендов за 2018 год в размере 27% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), или около 10,5 рубля на акцию.

"В настоящее время крупный инвестиционный цикл компании "Газпром" заканчивается, и то, что компания может генерировать значительный объем свободного денежного потока, и, в частности, завершение пика инвестиционного, дает возможность серьезно говорить в ближайшее время об увеличении дивидендов", - отметил Круглов.

По итогам 2017 года "Газпром" направил на дивиденды 190,36 млрд рублей (8,04 рубля на акцию). Таким образом, хотя Минфин настаивал на выплате госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, "Газпром" выплатил вдвое меньше - около 26,6% чистой прибыли. В качестве расчетной базы для выплаты дивидендов компания использует показатель по РСБУ, однако, как сообщалось, "Газпром" обсуждает переход на расчеты по МСФО.

Ранее Круглов говорил, что холдинг планирует и дальше направлять на дивиденды порядка 190 млрд рублей, но допускает гибкость после завершения пика инвестиций. Как заявлял в ноябре 2017 года глава "Газпрома" Алексей Миллер, в ближайшие два года, несмотря на рост инвестиционной программы, компания сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 млрд рублей.