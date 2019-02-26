Финансирование работ по вводу залежных земель в Забайкалье увеличилось в 43 раза

ЧИТА, 26 февраля. /ТАСС/. Забайкальский край в 2019 году получит 61 млн рублей из федерального бюджета на освоение залежных земель. Это в 43 раза больше, чем годом ранее, сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального правительства.

В 2019 году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае увеличится на 6,9% и впервые за десять лет превысит 220 тыс. га.

"Федеральный бюджет в 43 раза увеличил финансирование на ввод в оборот залежных земель в Забайкалье - с 1,4 до 61 млн [рублей]. Планируется, что эти средства позволят начать освоение 28,9 тыс. га неиспользуемых земель", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера края Сергея Новиченко, ввод залежных земель позволит в 2020 году увеличить площадь ярового сева у до 220 тыс. га (на 15% больше к уровню 2018 года), ярового рапса - до 40 тыс. га.

Вице-премьер отметил, что в бюджете края на 2019 год предусмотрена государственная поддержка аграриев в размере 924 млн рублей. При этом врио губернатора Александр Осипов призвал чиновников к грамотному распределению этих средств. "Мы будем максимально строго следить за тем, как в аграрном секторе распределяются средства государственной поддержки и как [они] используются. Проведите анализ за прошлые годы, посмотрите, кто и как использовал средства, сделайте вывод при дальнейшем распределении субсидий", - потребовал он.

В ноябре прошлого года Осипов на рабочей встрече с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым заявил, что в Забайкальском крае можно дополнительно ввести 1,4 млн га залежных земель, что позволит региону увеличить валовый сбор зерна до 2,3 млн т стоимостью 23 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году в Забайкалье собрали около 170 тыс. т зерна.