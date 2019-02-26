Кабмин выделит почти 870 млн рублей на организацию экспедиции в Арктике

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году 868,75 млн рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике в рамках экспедиции "Трансарктика-2019". В наблюдениях будут задействованы четыре научных судна Росгидромета, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина во вторник.

"Выделенные средства предназначены для комплексных научных исследований и государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Арктики с использованием четырех научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов Росгидромета", - говорится в пояснительной записке.

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" и научно-исследовательское судно "Профессор Мультановский" должны провести мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды арктических морей России во время перехода из Владивостока через Берингов пролив до побережья Кольского полуострова.

Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" в рамках исследований будет вморожено во льды, сообщается в пояснительной записке к документу. На борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет организован образовательный процесс "Плавучий университет".