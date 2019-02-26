WSJ: экономические санкции против КНДР не принесли США желаемых результатов

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Экономические санкции, введенные против КНДР, не нанесли стране столь серьезного ущерба, на какой рассчитывал Вашингтон. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в понедельник газетой The Wall Street Journal.

США сыграли лидирующую роль во всемирной кампании по оказанию давления на КНДР путем ужесточения режима санкций с тем, чтобы она отказалась от ядерного арсенала, но имеющиеся свидетельства говорят о том, что это не работает, констатируется в материале. В нем отмечается, что данные оценки основаны на сведениях, предоставленных примерно тремя десятками лиц, в том числе перебежчиками из КНДР, сотрудниками гуманитарных организаций и чиновниками. Как говорится в публикации, многие граждане КНДР "в 1990-х годах жили в гораздо более трудных условиях и, по всей видимости, приспосабливаются, в то время как [в стране] все больше укореняются рыночные силы". Ужесточение санкций, в том числе введение новых ограничений в сфере международной торговли, согласованных в 2016 и 2017 годах, нанесли некоторый ущерб КНДР, лишив режим и элиту доходов от торговли с другими странами, в том числе с Китаем, отмечает издание. В других отношениях северокорейская экономика, как кажется, справляется довольно хорошо - цены на рис остаются стабильными, стоимость бензина, повысившаяся после ужесточения санкций, значительно упала по сравнению с пиковыми показателями осени 2017 года, говорится в статье.

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