WSJ: экономические санкции против КНДР не принесли США желаемых результатов

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Экономические санкции, введенные против КНДР, не нанесли стране столь серьезного ущерба, на какой рассчитывал Вашингтон. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в понедельник газетой The Wall Street Journal.
США сыграли лидирующую роль во всемирной кампании по оказанию давления на КНДР путем ужесточения режима санкций с тем, чтобы она отказалась от ядерного арсенала, но имеющиеся свидетельства говорят о том, что это не работает, констатируется в материале. В нем отмечается, что данные оценки основаны на сведениях, предоставленных примерно тремя десятками лиц, в том числе перебежчиками из КНДР, сотрудниками гуманитарных организаций и чиновниками.
Как говорится в публикации, многие граждане КНДР "в 1990-х годах жили в гораздо более трудных условиях и, по всей видимости, приспосабливаются, в то время как [в стране] все больше укореняются рыночные силы". Ужесточение санкций, в том числе введение новых ограничений в сфере международной торговли, согласованных в 2016 и 2017 годах, нанесли некоторый ущерб КНДР, лишив режим и элиту доходов от торговли с другими странами, в том числе с Китаем, отмечает издание. В других отношениях северокорейская экономика, как кажется, справляется довольно хорошо - цены на рис остаются стабильными, стоимость бензина, повысившаяся после ужесточения санкций, значительно упала по сравнению с пиковыми показателями осени 2017 года, говорится в статье.
По оценке, приведенной в материале, курс национальной валюты КНДР по отношению к доллару остается сравнительно стабильным. В столице страны "продолжают реализацию проектов в сфере строительства". Несколько человек, посетивших Пхеньян и ряд других крупных городов, сказали, что видели улучшения в повседневной жизни, в том числе развитие электрификации и снижение стоимости угля, что позволяет проще отапливать дома, говорится в статье.
Вместе с тем издание констатирует, что "трудно получить ясную картину о северокорейской экономике". В публикации также не исключается, что Пхеньян может обеспечивать стабильность в экономике за счет расходования резервов в иностранной валюте. В материале подчеркивается, что "вопрос о том, как долго [лидер КНДР] Ким Чен Ын сможет удерживать экономику от краха, является важнейшим для Вашингтона". Издание подчеркивает, что предполагаемое отсутствие серьезного ущерба от санкций в КНДР осложняет ситуацию для американского лидера перед саммитом США - КНДР.
О предстоящем саммите
Последние приготовления ко второй встрече Трампа и Ким Чен Ына, намеченной на 27-28 февраля, завершаются в настоящее время в Ханое. Первая в истории встреча лидеров двух стран прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита США - КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.