"Ъ": цены на авиабилеты за декабрь - февраль в России выросли до 33%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сервисы продажи билетов отмечают рост среднего чека на перелеты за последние месяцы, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервисов.

По информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям увеличился на 17%, до 13,4 тыс. рублей, а на международных линиях рост цены составил 23%, до 27,3 тыс. рублей. По данным сервиса Aviasales, средняя цена на перелеты внутри России выросла на 7%, до 7,4 тыс. рублей, за рубеж - на 5%, до 47 тыс. рублей. В сервисе OneTwoTrip отметили изданию, что средняя цена на внутренних направлениях возросла на 33%, а на международных - на 18%.

"Средний чек по всем перелетам за год вырос на 7%. На перелеты по РФ он вырос на 8%, в страны ближнего зарубежья - на 5%, дальнего зарубежья - на 8%. Единственное исключение - Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы. В целом средний чек на полет за границу туда-обратно вырос на 5%, с 20,9 тыс. до 22 тыс. рублей", - отметили "Коммерсанту" в сервисе Tutu.ru.

В частности, среди наиболее подорожавших внутренних направлений сервис Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. рублей), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. рублей). Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва - Барселона (рост на 83%, до 21,6 тыс. рублей), Петербург - Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. рублей).

При этом билеты на рейсы Москва - Петербург подешевели на 7%, Краснодар - Тюмень - на 30%. В Tutu.ru газете сообщили, что средний чек на рейсы из Москвы в Краснодар и Ростов-на-Дону увеличились на треть, на 20% подорожали рейсы из Москвы в Минеральные Воды, на 12% - в Самару, на 8% - в Сочи, на 7% - в Симферополь. На международных направлениях выросли цены на рейсы из Москвы в Мюнхен и Вену (на 8%), из Петербурга в Прагу (на 7%). За тот же период на 19% упали цены на билеты из Москвы в Ригу.

Источник, близкий к "Аэрофлоту" отметил "Коммерсанту", что авиакомпании работают на грани рентабельности. Издание напоминает, что авиакомпании в связи с ростом цен на керосин в первом полугодии 2018 года впервые в истории получили убытки на традиционно прибыльных международных направлениях. Общий убыток отрасли удвоился и достиг 40 млрд рублей, поскольку компании, несмотря на рост расходов, не повышали цены в конкурентной борьбе, подчеркнула газета.