Глава Рослесхоза призвал регионы не вводить необоснованные ограничения при сборе валежника

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти регионов не должны вводить необоснованные ограничения для граждан, собирающих валежник. Об этом на совещании в Красноярске во вторник заявил глава Росслесхоза Иван Валентик.

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил снять ограничения, введенные субъектами РФ для граждан при сборе валежника. Так, по его словам, в Бурятии за сбор валежника вне установленных властями мест предусмотрена ответственность, в том числе по статье "Кража" Уголовного кодекса.

"К сожалению, в ряде регионов сложилась неоднозначная правоприменительная практика по сбору и контролю над сбором валежника <…> С одной стороны, нельзя допустить, чтобы под видом сбора валежника шло заготовление коммерческой древесины, с другой - нельзя устанавливать необоснованные ограничения для людей при сборе валежника", - сказал Валентик.

Он дал поручение департаменту лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу провести анализ правоприменительной практики по Сибири, чтобы "выявить лучшие практики".

Валентик 25-26 февраля посетил Хакасию и Красноярский край. Во вторник глава Рослесхоза провел совещание по Сибирскому федеральному округу, на котором рассматривался вопрос эффективности исполнения полномочий регионами России в сфере лесопользования. Также Валентик и глава краевого правительства подписали соглашение о взаимодействии Красноярского края и ведомства.

В конце марта 2018 года Госдума приняла закон, который разрешает гражданам собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления разрешения на это. Ранее сбор упавших деревьев считался незаконной заготовкой древесины. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года.