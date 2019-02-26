{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

СМИ: торговые переговоры между Китаем и США продолжаются на уровне экспертов

По информации газеты South China Morning Post, стороны согласовывают технические аспекты торговой сделки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Часть китайской делегации осталась в Вашингтоне для продолжения двусторонних торговых переговоров на уровне экспертов. Об этом во вторник сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

На эту тему
В Пекине прошел новый раунд торговых переговоров США и Китая. Впереди сделка?

По информации издания, главный переговорщик от китайской стороны, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ вылетел в понедельник из Вашингтона обратно в Пекин. Однако некоторые члены делегации остались в американской столице еще на несколько дней для согласования технических аспектов торговой сделки.

Как сообщило ранее агентство "Синьхуа", Китай и США добились значительных успехов в урегулировании спорных моментов в результате очередного раунда торговых переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 19-24 февраля.

Согласно предоставленной агентству информации, сторонам удалось совершить прорыв в таких важных вопросах, как защита прав на интеллектуальную собственность, экспорт технологий, снятие нетарифных барьеров, а также в урегулировании споров в области предоставления услуг, сельского хозяйства и обменных курсов. Стороны, отметили в китайской делегации, продолжат работу над подготовкой нового раунда торговых переговоров с учетом достигнутого успеха и в соответствии с распоряжениями глав государств.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в американской столице продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.

Теги
СШАКитайТорговая война
Кризис на Украине
Тимошенко заявила, что Украина закупает российский газ "через Марс"
Кандидат в президенты от партии "Батькивщина" отметила, что таким образом страна переплачивает $100 за тысячу кубометров
Читать полностью