Региональный этап конкурса Startup Tour центра "Сколково" пройдет в Якутске 5-6 марта

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Региональный этап конкурса Startup Tour инновационного центра "Сколково" пройдет в Якутске 5-6 марта, сообщил журналистам во вторник министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

"5-6 марта в Якутске стартует Open Innovation Startup Tour - самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий. В этом году стартап-тур посетит 10 городов России, на Дальнем Востоке региональный отбор пройдет в Якутске. Всего на участие заявлено 170 проектов из разных регионов ДФО в трех направлениях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии", - рассказал министр.

По его словам, лучшие проекты получат приз в 300 тысяч рублей и путевку на международную конференцию Startup Village - самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ. Победители смогу воспользоваться правом внеочередной презентации проекта инвесторам, добавил Семенов.

Open Innovations Startup Tour - совместный региональный тур институтов развития по регионам России, организованный "Сколково" при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства в России. Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Согласно информации, опубликованной на сайте мероприятия, за всю историю в нем приняли участие 40 тыс. человек в 63 городах.