Тимошенко заявила, что Украина закупает российский газ "через Марс"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украина фактически импортирует российский газ, используя реверсные схемы поставок из стран Европы, при этом дополнительно переплачивает до $100 за каждую тысячу кубометров "голубого топлива". Об этом заявила экс-премьер Украины, кандидат в президенты страны от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. На Украину все пять лет идет газ российского происхождения. Они [власти Украины] транспортируют этот газ по документам "через Марс", потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тысячу кубометров", - заявила она в эфире украинского телеканала ICTV в ночь на вторник.

Политик отметила, что ранее были построены "специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной", и в настоящее время под видом европейского газа на Украину фактически поставляется газ из РФ. Тимошенко добавила, что в случае победы на президентских выборах снизит цену на газ для населения в два раза, в противном случае уйдет из политики.

Компания "Укртрансгаз" сообщила в начале января, что в 2018 году объемы импортного газа поступали на Украину исключительно из стран ЕС. Всего за год поставлено 10,6 млрд кубометров со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений, что на 24,8% меньше показателя 2017 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее в интервью ТАСС напоминал, что Украина не покупает в России газ с осени 2015 года. По его словам, Украина "продолжает спокойно покупать наш же газ реверсом, но чуть дороже". При этом министр отметил, что газ, который поступает на территорию Украины за счет реверсных поставок, по факту является российским. Украина при этом несет дополнительные расходы, "но по документам берет не у нас", пояснил Новак, добавив, что для России это не так важно, так как объемы по факту остаются такими же.