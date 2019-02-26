PSA Group намерена развернуть производство автомобилей Opel на заводе в Калуге

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Французский автопроизводитель PSA Group намерен развернуть на заводе в Калуге производство машин марки Opel. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила официальный представитель корпорации PSA Group Карин Дуэ.

"Мы отнюдь не намерены ввозить в Россию машины Opel, собранные в других странах. Мы обеспечим их производство на российской территории", - сказала Дуэ. "На данный момент еще не определено, какие это будут модели, мы объявим об этом несколько позже, когда будет принято соответствующее решение", - сказала представитель корпорации.

"В России мы располагаем заводом в Калуге, который мы намерены использовать", - отметила Карин Дуэ.

"Целью группы является увеличение продаж за пределами Европы на 50% к 2021 году и позиционирование своих брендов на новых рынках: Peugeot в Северной Америке, Citron в Индии и Opel в России, а также расширение международного присутствия машин марки DS", - указала она.

"Реализация данного плана будет начата до конца 2021 года", - сообщила она в отношении всех трех намеченных корпорацией для активизации деятельности регионов мира.

Ранее группа PSA сообщила, что бренд Opel возвращается на российский рынок. Это позволит PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых.

Деятельность Opel в России

General Motors (куда ранее входил Opel) полностью остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 г. PSA Peugeot-Citroen в 2017 г. выкупил немецкую компанию у концерна General Motors.

Завод в Петербурге General Motors открыл в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году предприятие выпускало Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также производило крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году планировалось расширить мощности предприятия с 98 тыс. до 230 тыс. машин, а к 2018 - достичь локализации производства в 60%.