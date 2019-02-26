Объемы промышленного производства в Крыму выросли вдвое за пять лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Объемы промышленного производства в Крыму за пять лет после воссоединения с Россией выросли в два раза, а собственные доходы выросли в 2,5 раза, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом в республиканском парламенте.

"Объемы промышленного производства выросли за пятилетку в два раза. Отмечу, что в украинский период за те же пять лет, с 2009-го по 2013-й, промышленное производство сократилось на 5%. Собственные доходы республиканского бюджета увеличились в сравнении с украинскими временами почти в два с половиной раза. По итогам прошлого года они составили 54 млрд 800 млн рублей", - сказал Аксенов.

Он добавил, что рост доходов крымской казны позволил в разы увеличить финансирование всех отраслей. Например, расходы на развитие социальной сферы выросли более чем в два с половиной раза. Финансирование образования увеличилось почти в три раза, культуры - в три с половиной раза, спорта - почти в четыре раза. В сумме расходы бюджета за прошлый год составили около 175,5 млрд рублей - в 4,6 раза больше, чем в 2013 году.

Поддержка некоторых отраслей, отметил Аксенов, увеличилась по сравнению с украинскими временами даже не в разы, а в десятки раз. Например, объемы финансирования экономики и мероприятий по охране окружающей среды выросли почти в 23 раза в сравнении с 2013 годом. Больше всего средств по итогам прошлого года выделено на развитие экономики - около 82 млрд рублей. Расходы на образование составили около 32,2 млрд рублей, на социальную политику - более 23,7 млрд рублей.

По итогам прошлого года прирост валового регионального продукта составил 10%, с 2015 года этот показатель увеличился в полтора раза. Построены ключевые объекты новой транспортной и энергетической инфраструктуры - это, прежде всего, Крымский мост, трасса "Таврида", новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", энергетический мост и новые электростанции - Таврическая и Балаклавская. "Ушли в прошлое проблемы, связанные с энергодефицитом, с ограничением транспортной доступности, которые тормозили развитие экономики, завершена интеграция республики в экономическое, правовое, социальное, гуманитарное пространство России", - подчеркнул он.

"Это "зеркало" тех позитивных изменений, которые происходят в Крыму. Если руководство Украины грабило полуостров, то Россия вкладывает и развивает. Масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за пять лет таковы, что эти годы можно без всякого преувеличения назвать пятилеткой побед", - уверен Аксенов.