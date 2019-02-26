Аксенов: Крым отправит первые грузы в Сирию через совместный торговый дом в ближайшие дни

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Крымские предприятия уже в ближайшие дни отправят в Сирию первый сборный груз. В него войдут, в частности, трубы, электроинструмент, посуда, а также сода, комбикорма, удобрения, сообщил во время отчетного доклада на заседании Госсовета Крыма глава республики Сергей Аксенов.

Ранее глава Крыма и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве регионов. Он закрепляет намерение Крыма и Сирии развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе в рамках планов по созданию Крымско-сирийского торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.

"Завершена регистрация крымско-сирийского торгового дома. Формируется уставной фонд предприятия, - сказал Аксенов. - В ближайшие дни в Сирийскую Арабскую Республику отправится сборный груз крымских предприятий. Список товаров достаточно внушительный: сода для производства стекла и посуды, трубы, электроинструменты, сварочное оборудование, посуда, продукты питания, комбикорма и удобрения".

Аксенов отметил, что валютой расчетов между Россией и Сирией по контрактам торгового дома стал рубль. Также республика продолжит поставки в Сирию пшеницы и муки. При этом Крым экспортирует в Сирию больше товаров, чем импортирует, поэтому власти работают над формированием предложений для поставки грузов из Сирии.