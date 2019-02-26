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Греф заявил, что Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта

Ранее глава банка рассказал, что больше всего внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке влияет на численность сотрудников среднего звена
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей. Об этом на "Уроке цифры" заявил глава банка Герман Греф.

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"Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", - сказал Греф.

По его словам, каждая ошибка потом выявлялась и помогала улучшить работу искусственного интеллекта. "Когда эта ошибка выявлялась, мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры за тем, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта", - сказал он.

Ранее Греф заявлял, что больше всего внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке влияет на численность сотрудников среднего звена. Он отмечал, что в результате внедрения искусственного интеллекта было сокращено около 70% менеджеров.

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