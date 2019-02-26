Drom.ru пожаловался ФАС на Auto.ru

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сайт объявлений по продаже автомобилей Drom.ru подал жалобу в Федеральную антимонопольной службу (ФАС) на Auto.ru, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

Drom.Ru обвиняет Auto.ru в копировании объявлений. Ранее жалобу на Auto.ru подал Avito.

"Жалоба поступала. В соответствии с законодательством срок рассмотрения жалобы составляет один месяц с правом продления еще на два месяца", - сообщили в ФАС в ответ на запрос ТАСС.

"Мы не занимаемся перепечаткой объявлений и не нарушаем прав пользователей - все объявления на Auto.ru размещены владельцами, либо с их активного согласия. Auto.ru ежедневно работает над защитой пользовательских данных и обеспечивает ее технологически. Например, автоматически скрывает госзнаки и предоставляет подменные номера. Это не гарантирует абсолютную защищенность от копирования в Интернете, но мы предпочитаем работать над улучшениями сервиса вместо обращений в ФАС", - заявили в Auto.ru.